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‘Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’ projesinde ihale süreci başladı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesinin prestij projelerinden olan ve 2020 yılında tamamlanacak “Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı” projesinde ihale süreci başladı.İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve sanatsal figürlerin, temaların ön planda olduğu, sanat galerisinin yapılacağı, ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme, kaldırım ve altyapı gibi çalışmaları içinde barındıracak “Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı” projesinde ihale süreci başladı.

Van’ın İpekyolu Belediyesinin prestij projelerinden olan ve 2020 yılında tamamlanacak “Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı” projesinde ihale süreci başladı.
İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve sanatsal figürlerin, temaların ön planda olduğu, sanat galerisinin yapılacağı, ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme, kaldırım ve altyapı gibi çalışmaları içinde barındıracak “Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı” projesinde ihale süreci başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bu projeyi iki etapta çalıştık. Sanat üzerine çalıştığımız kısımlar oldu. Burada bizim sanatsal figürlerimiz, temalarımız ön planda olacak. Daha sonra ikinci etapta çalıştığımız kısımda PTT Caddesi, Yüzbaşıoğlu ve Cumhuriyet 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sokaklar var. Buralarda ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme ile kaldırım ve altyapı çalışmaları yapacağız. Cumhuriyet Caddesi’nden giriş yaptığımız zaman sanatsal figürleri yoğun olarak kullanmak istedik. Parkın tam karşısında Sanat Galerisi bizi karşılayacak. Sanat Galerisi büyük bir görselliğe sahip olacak. Parkın duvarlarında ünlü şair ve yazarlardan sözler ve şiirler olacak. Orta bölümde insanların dinlenebileceği, kitap okuyabileceği bir alan olacak. Bu alanda çocukların rahat hareket edebileceği alanlar bulunacak. Ortada ise küçük havuzlar ile müzik dinletisinin yapılacağı alanlar bizi bekliyor olacak. Sanat Sokağında ise Van’ı temsil ettiğini düşündüğümüz, hareket etmeyen bir fayton ile önünde bir at heykeli bulunacak. Bu nostaljik temanın yanında isteyenler fotoğraf çektirebilecek. Çevredeki dükkanların cephe giydirmeleri tek tip yapılacak. Burada dükkanların, iş yerlerinin, binaların cephe giydirmelerini ise mülk sahipleri yapacak” dedi.
Kısa süre önce İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan tarafından basın aracılığıyla kamuoyuna tanıtılan “Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı” projesinde ihale süreci de Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden başladı.

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