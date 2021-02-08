Sanat sokağa taşındı

Pandemi sürecinde Gaziosmanpaşalıların kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalmaması adına Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, birçok noktada açık hava etkinlikleri düzenliyor. Sokak konserleri, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri ve sahne gösteri ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan sanatla buluşuyor.

Pandemi ile mücadelede vatandaşlara moral sağlamak amacıyla kültürel etkinliklerini dijital ortamla evlere kadar ulaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, sanatı sokağa taşıyan yeni bir projeyi hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanatla Dönüşüm Derneği’nin desteklediği “Sanatın Sokak Hali” projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında açık hava etkinlikleri düzenleniyor.

Açık havada sahne etkinlikleri ile vatandaşlar moral depoluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’nin gerçekleştirdiği programlarda sokak konserlerinden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden çeşitli gösterilere birçok sahne etkinliği düzenleniyor. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kuralları uygulanıyor. Evlerinden çıkmadan, oturdukları mahalle ve sokakta sanat faaliyetleri ile buluşan vatandaşlar, etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Her yaşa ve her kesme hitap eden sokak etkinlikleri 16 mahallenin tamamında gerçekleştirilmeye devam edecek.

