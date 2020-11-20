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Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi.Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatilinde çocuklar Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde gönüllerince zaman geçirmeye devam ediyor.

Bir haftalık tatile çıkan öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatilinde çocuklar Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sanat ve Eğlence atölyelerinde gönüllerince zaman geçirmeye devam ediyor. Gerçekleşen etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, merak ettikleri sorularında cevaplarını buluyor. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya keyifli dakikalar geçirirken merak ettikleri soruların cevaplarını buldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde masal yoluyla paranın bulunuşu, eskiden insanların nasıl alışveriş yaptığı ve bugün müzelerde sergilenen sikkelerin nasıl günümüze kadar kaldığını öğrendi.
Berrin Bul ile gerçekleşen Saksı Atölyesinde ise çocuklar ellerindeki fırçalarla kendi saksılarını tasarladı. Öğretmen Gülseher Kahraman ise çocukları Geleneksek Türk Sanatı Ebru ile tanıştırdı. Çocuklar ebru atölyesinde geleneksel motifleri tanıdı. Ellerine fırçaları alan öğrenciler kendi elleriyle ebru yaptılar. Naz Camkıran ile öğrenciler omut olmayan Kültürel miras olarak kabul edilen Gölcük (Nüzhetiye) Döşeme Bebek Atölyesinde ise kendi bebeklerini yaptılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri Cuma günü sona eriyor.

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