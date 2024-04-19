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  4. "Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık

"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde 27 Nisan'a kadar açık

AA AA
19.04.2024 11:52
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Küratörlüğünü Ayşenur Karadibek ve Sevgi Akgül'ün yaptığı "Sanata Dair" karma sergisi, Büyük Çamlıca Camisi sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Tamamı ev hanımı sanatçılar tarafından yapılmış modern çalışmaların yanı sıra klasik suluboya, hat, minyatür, çini, gravür, yağlıboya ve kolajların da bulunduğu sergide, 300'den fazla eser yer alıyor.

Ayşenur Karadibek'in öğrencileriyle, bağımsız sanatçıların da dahil olduğu sergide, 9-13 yaşlarında 3 sanatçının eserleri "Minik Sanatçılar" bölümünde sergileniyor.

"HER YAŞTAN SANATSEVERİN KATILIMI BİZİ ONURLANDIRACAKTIR"

Serginin küratörlerinden Sevgi Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eserler Ayşenur Karadibek hocamızın kendi atölyesinde ve bağımsız sanatçıların çalışmaları değerlendirilerek karma olarak seçildi. Sergi, özellikle görülmeye değer Ayasofya'nın müze öncesi 1934 yılı dönemini yansıtan eserlerden, çeşitli kolajlardan, herkesin zevk alabileceği birbirinden farklı ve benzersiz eserlerden oluşmaktadır." dedi.

Serginin başlığındaki gibi sanatın her dalından eserleri beğeniye sunduklarına işaret eden Akgül, "Farklı sanat dallarında çeşitli tekniklerle çalışan yaklaşık 30 kadının icra ettiği eserler ile buluşabilirsiniz. Sergi, 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak gezilebilir. Her yaştan sanatseverin katılımı bizi onurlandıracaktır." diye konuştu.

"SANAT, RUHUN MADDEDE ŞEKİL ALMIŞ HALİDİR"

Diğer küratör Ayşenur Karadibek ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanat, ruhun maddede şekil almış halidir. Bu eserlere hayranlık duyuşumuz ruhun aldığı şekillerin bizde bıraktığı etkidir. Örneğin Allah'ın cennet tasvirinin her sanatçıda farklı bir his oluşturduğunu düşünün. Ortaya ihtişamlı birçok eser çıkacaktır. Bu yüzden sanatçılar ince duygulara sahip özel ve nitelikli insanlardır. Maharet Rabbi bulmaksa yetenekler bu yönde kullanılmalı."

Sergiye 5 eseriyle katılan Ebru Sertbaş da resim yapma hevesinin çocukluğunda izlediği Bob Ross yayınları ile başladığını dile getirerek, "Sonrasında aldığım çeşitli eğitimlerle profesyonel olarak resim yapmaya başladım. 6 Şubat depremleri sonrası gönüllü olarak katıldığım resim etkinliklerinde çocukların rehabilite olmalarına destek oldum. 'Sanata Dair' sergisinde de 5 adet eserimle ilk defa kendi şahsımla sanatçı olarak bulunuyorum. Eserlerimden 'Free Palestine' adlı akrilik tablomun geliri, Gazze'ye bağışlanacak. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınlar ve ev hanımları olarak sanatla irtibatlarının önemine değinen sanatçı Şirin Açıkkapu, "Bütün dünyada kadınların sanat alanında hak ettikleri bir dönemin içinde bulunuyoruz. Bizler kadın olarak birçok kimliğimiz ile var olurken, sanat bizim için kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz en gerçek alan. Bizlere bu fırsatları sunan eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergi, 27 Nisan'a kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

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