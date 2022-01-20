Sanatçı Coşkun Sabah: "Yarın ölsem gözüm arkada kalmaz"

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, dopdolu bir yaşantısı olduğunu belirterek, "Yani desek ki yarın ölsem gözüm arkada kalmaz. Bir daha dünyaya gelsem yine Coşkun Sabah olarak gelirim." dedi.

Sanatçının meşhur şarkısı "Anılar"dan esinlenerek hazırlanan "Anılar Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eser, Etiler'de bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.

Usta sanatçının dostlarıyla bir araya geldiği programda Coşkun Sabah, AA muhabirine, İzmir'de yaşayan iki hayranının teklifi üzerine hayat hikayesini kitaplaştırma fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Dünyada pek çok sanatçının hayat hikayelerinin kaleme alındığını belirtti.

Yaşanmışlıkları düşünmenin kendisini duygulandırdığını ifade eden Coşkun Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yılları hayalimde tekrar yaşadım. Bazen hafızamı zorladım. Çünkü yıllar içerisinde insan unutabiliyor. Bu kitabı okuyanlar bir sanatçının dolu dolu hayatını okuyacaklar. Dopdolu bir yaşantım oldu. Yani desek ki yarın ölsem gözüm arkada kalmaz. 1980'li yıllarda sokakta yürüyemiyordum ben, şöhretin en tepesini de gördüm. Onun için her şeyi dolu dolu yaşadım. Bir daha dünyaya gelsem yine Coşkun Sabah olarak gelirim."

Selahattin Abidin ve Didem Abidin tarafından kaleme alınan kitapta fotoğraflar eşliğinde Coşkun Sabah'ın çocukluğundan bugününe yaşam öyküsüne yer veriliyor.

