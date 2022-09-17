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Sanatçı Gaye Aksu Manisa’da konser verdi

17.09.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Gaye Aksu Manisa’da konser verdi

MANİSA (AA) - Halk müziği sanatçısı Gaye Aksu, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Aksu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan sanatçıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Aksu'ya hediye takdim etti.

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Türk Halk Müziği Kula konser gaye aksu

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