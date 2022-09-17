Sanatçı Gaye Aksu Manisa’da konser verdi

MANİSA (AA) - Halk müziği sanatçısı Gaye Aksu, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Aksu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan sanatçıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Aksu'ya hediye takdim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz