Sanatçı Latif Doğan memleketi Adıyaman'a taziye evi yaptırdı

Sanatçısı Latif Doğan tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki taziye evinin açılış töreninde, ilçeye katkılarından dolayı Latif Doğan'a teşekkür etti.

Taziyelerin toplumsal kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Doğum ne kadar gerçekse, ölüm de bütün faniler için gerçek ve kaçınılmaz bir sondur. Toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği taziyelerimiz, yakınlarını kaybeden hemşeri ve dostlarımızın yanında yer aldığımızı, acılarını paylaştığımızı, acılarını paylaşarak azaltmaya çalıştığımız önemli bir geleneğimizdir. Elbette hayır işi yapmak en önce maddi güçle ilgili bir şey ama ondan daha önemlisi niyet, istek ve gönülle ilgili bir mesele. Taziye evimiz ilçemize hayırlı olsun."

Sanatçı Latif Doğan da yaptığı hayır işinin ilçesine olan vefa borcu olduğunu ifade ederek, açılış törenine katılanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

