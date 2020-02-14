YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sanatçı Salkım’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Sanatçı Salkım’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Yeşim Salkım’ın babası sanatçı Dursun Salkım’ın Milas’ta doğup büyüdüğü ev Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yıkıldı.

Ses sanatçısı Yeşim Salkım’ın babası sanatçı Dursun Salkım’ın Milas’ta doğup büyüdüğü ev Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yıkıldı. Yıkım işlemleri belediye ekiplerince gerçekleştirildi.
Muğla’nın Milas ilçesinde terk edilmiş mekruh binaların yıkılması için çalışma başlatıldı. Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yıkımına karar verilen yaklaşık 15 yapının arasında ses sanatçısı Yeşim Salkım’ın babası sanatçı Dursun Salkım’ın doğup büyüdüğü ev olduğu iddia edilen Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yer alan yapı da yer aldı.
3. derecede arkeolojik sit alanında kalan ve yoğun trafik akışının olduğu İnönü Caddesi’ne yakınlığından dolayı tehlike arz eden bir bölümü 2017 yılında yıkılan binanın tamamı Milas Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Milas Belediyesi Ekiplerince yıkıldı.
Tescilli olmadığı ve resmi kayıtlara göre Hakkı Salkım’a ait olduğu öğrenilen binanın yıkım çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri de alındı. Çalışmalar yarım saat sürdü.

Milas’ta tespit edilen yaklaşık 15 mekruh binanın da yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Muğla Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:26
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Çağlar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.