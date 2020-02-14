Sanatçı Salkım’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Ses sanatçısı Yeşim Salkım’ın babası sanatçı Dursun Salkım’ın Milas’ta doğup büyüdüğü ev Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yıkıldı. Yıkım işlemleri belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde terk edilmiş mekruh binaların yıkılması için çalışma başlatıldı. Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yıkımına karar verilen yaklaşık 15 yapının arasında ses sanatçısı Yeşim Salkım’ın babası sanatçı Dursun Salkım’ın doğup büyüdüğü ev olduğu iddia edilen Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yer alan yapı da yer aldı.

3. derecede arkeolojik sit alanında kalan ve yoğun trafik akışının olduğu İnönü Caddesi’ne yakınlığından dolayı tehlike arz eden bir bölümü 2017 yılında yıkılan binanın tamamı Milas Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Milas Belediyesi Ekiplerince yıkıldı.

Tescilli olmadığı ve resmi kayıtlara göre Hakkı Salkım’a ait olduğu öğrenilen binanın yıkım çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri de alındı. Çalışmalar yarım saat sürdü.

Milas’ta tespit edilen yaklaşık 15 mekruh binanın da yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi.

