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Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına hayran kaldı

05.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Sinema ve dizi oyuncusu Umut Oğuz, Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle Kadim Çırmıhtı’nın sosyal ve doğal kimliğine yakışır düzeye ulaşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği müzeleri gezdi.Rol aldığı sinema filmleri ve dizilerdeki performansıyla son dönemlerin popüler isimlerinden olan Sanatçı Umut Oğuz, Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde bulunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kent Belleği Müzesi ve Kahve Konağının yanı sıra Ahmet Çalık Tekstil Müzesini gezerek, bölgenin tarihi kimliği ve sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.Sanatçı Umut Oğuz ile bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan dönüşüm projeleriyle tarihsel ve kültürel hazineleri ön plana çıkan Kadim Çırmıhtı’da Sanatçı Umut Oğuz’u ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.Tarihi Yeşilyurt Konakları başta olmak üzere bölgede yaptıkları restorasyon projelerine sanatçıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Anadolu kültürü ve medeniyetinin tüm zenginliklerini bünyesinde barındıran Kadim Çırmıhtı bölgemizin tarihi mirasını günümüzden geleceğe taşımak adına çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz.

Sinema ve dizi oyuncusu Umut Oğuz, Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle Kadim Çırmıhtı’nın sosyal ve doğal kimliğine yakışır düzeye ulaşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği müzeleri gezdi.
Rol aldığı sinema filmleri ve dizilerdeki performansıyla son dönemlerin popüler isimlerinden olan Sanatçı Umut Oğuz, Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde bulunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kent Belleği Müzesi ve Kahve Konağının yanı sıra Ahmet Çalık Tekstil Müzesini gezerek, bölgenin tarihi kimliği ve sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.
Sanatçı Umut Oğuz ile bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan dönüşüm projeleriyle tarihsel ve kültürel hazineleri ön plana çıkan Kadim Çırmıhtı’da Sanatçı Umut Oğuz’u ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.
Tarihi Yeşilyurt Konakları başta olmak üzere bölgede yaptıkları restorasyon projelerine sanatçıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Anadolu kültürü ve medeniyetinin tüm zenginliklerini bünyesinde barındıran Kadim Çırmıhtı bölgemizin tarihi mirasını günümüzden geleceğe taşımak adına çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Bölgemizin sosyal ve doğal kimliğine değer katacak, kadim mesleklerimizi ön plana çıkartacak, yöresel lezzetlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlayacak konaklarımız ve müzelerimizle bu alanda ciddi bir farkındalık oluşturduk. Her biri birbirinden değerli konaklarımız, müzelerimiz, dış cepheleri bölgenin doğal kimliğine yakışır ölçülerde değişen evlerimiz ve binalarımızla bu bölgenin cazibesini artırdık. Hayata geçen farklı projeler ve yatırımlar neticesinde, özellikle sinema ve dizi yapımcılarının bu bölgeye olan ilgilerini artırdık. Sanatsal çalışmaları için farklı mekanlar arayan yapımcılar, yönetmenler ve ses sanatçıları, bu bölgemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Geleneksel hayatı ön plana çıkartan konaklarımız, farklı objeler ve meteryallerin sergilendiği müzelerimize gösterilen ilgi bizi mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sanatsal yapıtların bu bölgede çekilmesi adına elimizden gelen desteği veriyoruz. Bölgemizin tanıtımına yönelik her türlü etkinliğe, programa ve sanatsal çalışmalara kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bugünde sinema ve dizi oyuncusu, baba tarafından da Malatya’lı olan Umut Oğuz’u misafir ettik. Değerli sanatçımıza, bölgede gerçekleşen restorasyon projeleri, tanıtım faaliyetleri, konaklarımız ve müzelerimiz hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Sanatçımız Umut Oğuz’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunar, sanat hayatında başarılar dileriz” diye konuştu.

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