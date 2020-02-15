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Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin bu ay ki toplantısı ’Sevgi’ teması ile gerçekleştirildi.Düzenlenen gecede sanatçılar, İsa Kahraman, Züleyha Özbay, Mustafa Sarı, Emine Çiftçi, Metin Tunca, Hesna Betül Güngör, A.Nuri Eybay, Kadir Fidan, Zühre Selvitopu, Ali Rıza Özçobanlar, Büşra Aydın, Kadir Güven, Esat Anık ve Zeynel Sağ sahne olarak etkinliği katılanlara neşeli anlar yaşattılar.Bu arada, sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya’ya Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim etti.

Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin bu ay ki toplantısı ’Sevgi’ teması ile gerçekleştirildi.
Düzenlenen gecede sanatçılar, İsa Kahraman, Züleyha Özbay, Mustafa Sarı, Emine Çiftçi, Metin Tunca, Hesna Betül Güngör, A.Nuri Eybay, Kadir Fidan, Zühre Selvitopu, Ali Rıza Özçobanlar, Büşra Aydın, Kadir Güven, Esat Anık ve Zeynel Sağ sahne olarak etkinliği katılanlara neşeli anlar yaşattılar.
Bu arada, sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya’ya Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim etti.

Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi

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Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
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