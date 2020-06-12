Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki Sezer Semiz, ilçenin duvarlarının sanatsal açıdan güzel olması için gönüllü olarak yaptığı siluet boyama çalışmaları ile ilgi çekiyor.

Gönüllü olarak yaptığı siluet duvar boyama çalışmaları ilçe merkezinde duvarları resimlerle süslüyor. Duvarları boyamadan keyif alan Semiz’in tek sıkıntısı malzeme bulamamak. Kendi imkanları ölçüsünde yürüttüğü çalışmaları devam ettirebilmesi için destek bekliyor. Yağlı boya ve sprey boya kullanarak yaptığı Türk bayrağı, Bandırma Vapuru, Atatürk silueti ve çeşitli çizgi film kahramanları ile duvarları renklendiriyor.

Semiz, “Hakkari Dağlıca’da sözleşmeli er olarak görev yaptım. 4 yıl görev yaptıktan sonra tezkeremi aldım köyüme geri geldim. 2007-2008’de amatör olarak başladığım grafik çalışmalarını askeriyede pek yapamadım. Son 3-4 aydır bu siluet işlerine merak sardım. Hobi olarak yapıyorum. Çalışmalarıma Alaçam duvarlarından başladım, kendimi daha da geliştireceğim. Her çizdiğim resimde kendimi geliştirerek zamanla daha da iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Şu anda sponsorum yok. Tamamen kendi maddi imkanlarımla bunu yapıyorum. Alaçam’ı güzelleştirmek istiyorum. Bunun için de destek bekliyorum” dedi.

