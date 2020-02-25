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Sanatta Engel Yok Derneği açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Sanatta Engel Yok Derneği üyeleri, derneğin açılışı için bir araya geldi.

Sanatta Engel Yok Derneği üyeleri, derneğin açılışı için bir araya geldi. Açılışta Dünya ve Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya 10 bin TL ’Cesaret Ödülü’ verildi.
Sanatta Engel Yok Derneği’nin, Pera Müzesi’nde düzenlen program ile açılışı gerçekleştirildi. Programda derneğin kurucu başkanı ve aynı zamanda ressam Yasemin Zambak’ın açılış konuşmasının ardından, Dünya ve Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya 10 bin TL ’Cesaret Ödülü’ verildi. Ödülün ardından kurucu üyeler, Boyacı ve açılışın sunuculuğunu üstlenen Pınar Altuğ hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan programda sergilenen resimlerin satışı ve yapılacak bağışlar, ’Sanatta Engel Yok’ derneği tarafından yine engelli vatandaşlar için düzenlenecek olan ücretsiz kurslarda kullanılmak üzere değerlendirilecek.

“Derneğimiz resim, müzik sanatın her dalını kapsıyor”
Program öncesi konuşan Sanatta Engel Yok Derneği Başkanı Yasemin Zambak, “Tüm engelli bireyler için kurduğumuz bu dernek resim, müzik sanatın her dalını kapsayarak ön plan çıkıyor. 4 ayın sonunda nihayet bugüne kavuşabildik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bağışta bulunan tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bundan sonraki amaçlarımız için bireylerin yaşamlarında bir parça da olsa farklılık oluşturmak yaşamlarını değiştirmek için desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel projeler geliştirdik” dedi.

“Beraber olduğumuzda her şey daha da güzel oluyor”
Çocuklar Duymasın dizisinin havuç karakteri Furkan Kızılay’da derneğe destek vererek, “Bir elin nesi var iki elin sesi var. Aslında beraber olduğumuzda her şey daha da güzel oluyor. Ben buna her zaman inanırım. Dolayısıyla burada hem sanata hem engelli yaşama destek oluyoruz. Burada bütünleştiğimize inanıyorum. Bu derneğin insanları bütünleştirdiğine inanıyorum. Beraber her engelin üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.

“Harçlıklarımı engelli kardeşlerime vermeyi düşündüm”
Derneğe kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ile destek olan 8 yaşındaki Derin Kocabaş ise, “Annem bu derneğin kurulduğunu söyleyince ben de harçlıklarımı biriktirip engelli kardeşlerime vermeyi düşündüm” ifadelerini kullandı.

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