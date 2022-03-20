"Sanayi Çarşısı'nın Dilek ablası" 46 yıldır otomobil yedek parça ve aksesuar işi yapıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 64 yaşındaki Dilek Certel, Eski Sanayi Çarşısı'ndaki dükkanında 46 yıldır yedek parça ve otomobil aksesuarları satışı ve değişimi yapıyor.

Certel, ilçedeki Kız Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 1. Sokak'taki dükkanda 1976 yılında babasının yanında ticaret hayatına atıldı.

O günden bu yana otomobil aksesuarları satışı ve değişimi yapan Certel, mesleğini severek yapıyor.

Çorlu'daki evinde yaşayan Certel, AA muhabirine, anne ve babasının isteği üzerine bu mesleğe başladığını söyledi.

Mesleğe başladığında herkesin bir kadının sanayi çarşısında çalışmasını yadırgadığını aktaran Certel, şöyle konuştu:

"Daha sonra gayret göstererek mesleğimde iyi oldum ve bu tabuları kırdım. Çok zorlandığım zamanlar oldu ama şimdi çok rahat ve mutluyum. Bu işi bırakmayı hiç düşünmedim. İşimi severek ve mutlulukla yapıyorum. Hatta sabah olsun da işime gideyim diye her gece heyecanlanıyorum. Kadınlar her işte olduğu gibi bu işte de çok başarılı olabilir. Daha akıllı ve duyarlı hareket ederek tuttuğumuzu kopartırız. Dünyada gelişmiş toplumların en önünde her zaman kadınlar vardır."

