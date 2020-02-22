Sanayi esnafı Ahilik geleneğini yaşatıyor

Karaman’da bir grup sanayi esnafı her Cumartesi günü bir araya gelerek Ahilik geleneğini yaşatıyor.

Hamidiye Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi 737. Sokak’ta bulunan esnaflar birlik ve beraberlik adına yaklaşık bir buçuk yıldır Cumartesi günü bir araya gelirken, bu organizasyonun bütün esnafa örnek olmasını istiyor.

Esnaflarından Mehmet Akif Sayma yaptığı konuşmada, “Yaklaşık bir buçuk yıldır her hafta bir esnaf kardeşimizin ev sahipliğinde yapılan kahvaltı programında firma sahipleri ve çalışanlarıyla aynı sofrada bir araya geliyoruz. Ahilik ilkeleri gereği bu birlik ve beraberliğimizin herkese örnek olmasını temenni ediyor, bu haftanın ev sahipliği yapan Abdullah-Yusuf Eker kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Zaman zaman programlarımıza ilimizi temsil eden yöneticilerimizi de davet ediyor, sanayi esnafımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Burada en çok sıkıntı çektiğimiz problemlerden birisi güvenlik sorunu. Firmalarımızın üretimini yaptığı ve teşhir amacıyla sergilediği ürünleri geceleri sanayide herhangi bir güvenlik unsuru olmadığı için zarar görebiliyor veya hırsızlar tarafından çalınabiliyor. Bu konudaki mağduriyetin ortadan kaldırılabilmesi için bekçi görevlendirilmesini talep ediyoruz. Valimizin ve İl Emniyet Müdürümüzün bu konuda biz sanayi esnafına gereken desteğini vereceklerini düşünüyoruz. Ayrıca bizimle birlikte alın teri döken, çeşitli iş kollarında çalışan çıraklarımızın yeterli eğitimlerini alabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri adına büyük firmaların çalışmalarını yerinde görüp bilgi sahibi olabilmeleri için kurum ve odalarca gerekli desteğin verilmesini bekliyoruz” dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.