YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sanayi esnafı bozuk yollara kalıcı çözüm istiyor

Sanayi esnafı bozuk yollara kalıcı çözüm istiyor

19.05.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de ana cadde ve sokaklardaki bozuk yolların araçlarda büyük hasara neden olduğunu belirten küçük oto sanayi esnafı, bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesindeki yollarda oluşan çukurlar araç sahiplerini ve bölge esnafını adeta isyan ettirdi. Bölgede hizmet veren oto tamircileri, son günlerde kentte etkili olan yağışlardan dolayı dükkânlarında tamir ettikleri bazı araçların biriken sular içinde kalmasından dolayı işlerinin aksadığını belirtti. Oto tamirciler, bozuk yollardan dolayı araçlardaki masrafların da arttığını dile getirerek, yolların onarılmasını talep etti.

“YOLLAR GÜZELCE YAPILSA ARAÇLAR DA ÇUKURA GİRMEZ, ZARAR GÖRMEZ”

Bölgede 10 yılı aşkın süredir kaportacılık yapan Nevzat Yılmaz, her sokağında araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede bulunan bozuk yolların yağışların ardından biraz daha bozulduğunu belirtti. Yolların onarılarak düzgün hale getirilmesini istediklerini ifade eden Yılmaz, “Yollar güzelce yapılsa bu araçlar da çukurlara girmez, zarar görmezler. Altlarına taş vurmaz. Yollar düzgün olsa araçların boyaları dökülmez, makasları, frenleri zarar görmez. Yollardaki bakımsızlık araçları oldukça etkiliyor, masraflar çıkartıyor. Şu an serviste olan araç fenni muayeneden döndü, şaselerine bakım yapıyoruz. Parça ekleyip, bakımını yapıp muayeneye geri göndereceğiz” diye konuştu.
Son birkaç gündür kentte etkisini sürdüren sağanak yağıştan da olumsuz etkilendiklerini dile getiren Yılmaz, “Üst bölgelerden sel geldi. Dükkânlarımıza su girdi. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Suların aşağıya şiddetli bir şekilde gelmesi engellenmeli. Mazgallar tıkalı, sular aşağıya geliyor” dedi.

“BOZUK YOLLAR ARAÇLARDA ÇOK HASAR BIRAKIYOR”

Bölgede oto elektrik dükkanı işleten Gökhan Karagöz ise yolların sadece mıcırla doldurulmasının çözüm olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Her taraf takır tukur. Yollardaki bozuk noktalara mıcır doldurulup gidiliyor. Yaklaşık 20 senedir sanayide çalışırım yolların hiçbir zaman tam olduğunu görmedim. Araçların salıncakları, amortisörleri, lastikleri, fren takımı bozuluyor. Önde arkada bulunan bütün süspansiyonlar işlevini kaybediyor. Bozuk yollar araçlarda çok hasar bırakıyor. Böyle olunca da müşteriler için masraf artıyor. Sanayide araç parçaları zaten pahalı. Sanayideki yolların bu şekilde olmaması lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorEskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Meteoroloji uyardı, Kars’ta sağanak yağmur bekleniyorMeteoroloji uyardı, Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor
Köyceğiz’de açık havada sinema keyfiKöyceğiz’de açık havada sinema keyfi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:33
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:53

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Keskin eczanesi
Alpu
Seda eczanesi
Odunpazari
Sunay eczanesi
Tepebasi
İpekçi eczanesi
Tepebasi
Özden eczanesi
Odunpazari
Kardelen eczanesi
Odunpazari
Demircan eczanesi
Cifteler
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.