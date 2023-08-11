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Sanayi esnafı tamir kanalını havuza çevirdi

11.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’tın Niksar ilçesinde sanayi ustası, kavurucu sıcaklarda araç tamir kanalını su ile doldurup havuza çevirdi.

Sanayi esnafı tamir kanalını havuza çevirdi

Niksar ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren makasçı tamirhane dükkanının sahibi Aziz Erdem, kavurucu sıcaklarda serinlemenin çözümünü tamirhane dükkanının yanında bulunan araç tamir kanalını havuza dönüştürmekte buldu. Son günlerde Tokat’ta kavurucu sıcakların etkisini artırması üzerine Erdem, dükkanının önündeki araç tamir havuzunu suyla doldurdu. Erdem ve diğer esnaflar hem çalışıp hem de havuzun tadını çıkarıyor. Sanayi sitesindeki diğer iş yeri çalışanlarının da havuza ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, çevredeki sanayi esnaflarının ve yolu sanayiye düşen sürücülerin su dolu kanala girerek rahatlıkla serinleyebileceğini söyledi.

“KARPUZ DA KESİYORUZ, HERKESİ BEKLİYORUZ"

Aşırı sıcaklardan bunaldıklarından araç tamir kanalını havuza dönüştürdüklerini belirten Aziz Erdem, “Sıcak havaların bizi bunaltmasıyla kafamda bir fikir oluştu. Dükkanda iki tane tamir kanalı var, birisi ihtiyaç fazlasıydı. Birini suyla doldurup havuza çevirdik. Arkadaşlarla hep beraber sıcakladığımız, bunaldığımız zaman içine girip serinlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde daha güzel olacağını düşündük, arkadaşlar da memnun kaldılar. Havalar soğuyana kadar bu şekilde sıcak havalarda içine girip serinleyeceğiz. Yani bir nevi tatile, denize gitmeye gerek duymuyoruz. İhtiyacı olan gelip burada serinleyebilir. Suyumuzu hemen hemen tahliye ediyoruz. Temizlik giderimiz var, boşaltıp kendimiz yer altından çıkan kaynak suyuyla yeniden dolduruyoruz, temiz şekilde girip serinliyoruz. Buranın havuz kapasitesi yaklaşık 11,5 ton su alıyor. 11,5 ton suyla dolduruyoruz burayı. Sıcaktan bunalan, yanan varsa herkesi bekliyoruz. Hortumdan şelale de yaptık kendimizce. Ayrıca karpuz da kesiyoruz. Her şey güzel, herkesi bekliyoruz. Sanayideki eşimiz dostumuz, herkes istediği zaman gelip serinleyebilir. Aynı zamanda buraya araçlarının tamiri için gelen müşterilerimiz de bakıyorlar hava çok sıcak, suyu değerlendirelim şeklinde hemen suya dalıyorlar, memnun kalıyorlar” dedi.

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