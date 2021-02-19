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Sanayi esnafına maske dağıtıldı

19.02.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından Sanayi esnafına maske dağıtıldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından Sanayi esnafına maske dağıtıldı.
Kdz. Ereğli’de Koronavirüs ile mücadele sürüyor. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen 800 paket koruyucu maske Sanayi esnafına dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personeli, Kışla Sanayi Sitesi ve Belen Sanayi Sitesinde esnafa maske dağıtımı yaptı. Yetkililer maskeleri teslim ederken, temizlik ve mesafe uyarısında bulundu. Sanayi esnafı da yetkililere duyarlılığından ötürü teşekkürlerini ilettiler.

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