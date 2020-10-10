Sanayi kavşağına görsel dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanayi Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenleme çalışması yaptı.

Kocaeli’nin birçok noktasında köprülü kavşaklar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, yaptığı kavşaklarda gerçekleştirdiği çevre düzenlemesiyle şehre hem yeşil alan hem de görsel zenginlik kazandırıyor. Bu kapsamda Sanayi Köprülü Kavşağı’nda da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapıldı. 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavşak altında canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanıldı. Yapılan çalışma ile kavşak ve çevresine estetik bir görünüm kazandırıldı.

Yonga ve taş kullandırılarak yapılan görsel çalışmaların yanı sıra bölgenin yeşil bir çevreye sahip olabilmesi için çim ve bitkilendirme çalışması da yapıldı. Alana yeşil bir çevre kazandırmak için 82 adet akuba, 132 adet tenax, 85 adet şimşir, 117 adet pitosporum, 69 adet taflan, 61 adet açelya, 16 adet ortanca, 288 adet ateş dikeni dikildi. Ayrıca 52 metre tel çit imalatı ve alanın her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu.

