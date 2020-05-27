Sanayi Kavşağı’nda iki araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, kavşakta karşılaşan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda dönen araçlarda bulunan sıkıştıkları araçtan yaralı olarak kurtarıldı.

Keşan’da Sanayi Sitesi Kavşağı’nda 14.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir içinden kavşağa giriş yapan S.D. yönetimindeki 22 AC 231 plakalı araç sürücüsü kavşakta beklemeden geçmeye çalıştı. O sırada İstanbul yönünden kavşağa hızla gelmekte olan V.Ç. idaresinde bulunan 22 FB 201 plakalı araç da yağışlı havanın etkisiyle ıslanan zeminde duramayınca kaza kaçınılmaz oldu.

Yol ortasında meydana gelen çarpışma sırasında İstanbul yönünden Gelibolu istikametinde seyir halinde olan 22 FB 201 plakalı araç, diğer aracı yol kenarındaki refüje sürükledi. Diğer araç bir süre yan olarak kaldı. Araç sürücüsü S.D. ve yanında bulunan K.D. ise sıkıştıkları aracın içinde bir süre kurtarılmayı bekledi.

Kaza üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye kaza kırım aracı da sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçların birbirinden ayrılması ile dik kalan araç yola indirilmesinin ardından içindeki yaralılar sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edilen V.Ç., P.Y., S.D. ve K.D.’nin vücutlarında ezime ve şişlik gibi kazaya bağlı olarak hafif yaralanmaların meydana geldiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

