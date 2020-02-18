Sanayi kentinin ilk kadın kooperatifinden ekonomiye "organik" katkı

Yapı olarak üretmeyi ve bir şeylerle uğraşmayı çok sevdiğini aktaran Çiftçi, "Evde oturan pırıl pırıl, çok yetenekli, çok marifetli genç kızlarımız var, gelinlerimiz var. 'Onlarla birlikte ne yapabiliriz.' düşüncesiyle yola çıktık. Hayalimiz gerçek oldu ve hep birlikte üretmeye başladık." dedi.

KARKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımı olduğunu, yıllardır böyle bir işletme kurma hayali kurduğunu belirtti.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın eteklerinde yer alan ve İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafede bulunan Kartepe ilçesinde, 10 kadının bir araya gelerek ekim ayında kurduğu Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD), ev hanımlarının ekonomiye katkı sunmasını amaçlıyor.

Çiftçi, bir kadının evde yaptığı her şeyi ürettiklerini vurgulayarak "Kooperatifimizde kurduğumuz mutfakta, ev eriştesi, ev mantısı, reçeller, domates sosları, salçalar, acıka, börekler, baklavalar yapıyoruz. Bahçelerimizden ıhlamur, meyveler, cevizler topluyoruz. Tamamen organik, ilaçsız, hiçbir şekilde kimyasala maruz kalmamış ürünler yapıyoruz." diye konuştu.

Kısa zamanda, çok yol katettiklerini, internet üzerinden Türkiye'ye satışlara başlayacaklarını anlatan Çiftçi, hatta yurt dışına açılmayı planladıklarını bildirdi. Endişesiz tüketilecek ürünler üretmenin peşinde olduklarını dile getiren Çitfçi, şunları söyledi:

"Tarım açısından çok verimli topraklarımız var. Biz Kocaeli'nin resmi olarak kurulmuş ilk kadın kooperatifiyiz. Bundan da çok onur duyuyoruz. Daha önce girişimler olmuş ama maalesef sonuçlanamamış. Biz hem üretim hem işletme kooperatifi olarak kurulduk. Bu çok önemli. Hem üretiyoruz hem de bize katılamayacak kadınlar arkadaşlarımıza evde yaptığı ürünleri burada satış imkanı, pazarlama imkanı sağlıyoruz. Bütün kadın arkadaşlarımızı üretmeye, ekonomiye bir şekilde katkı sağlamaya çağırıyoruz."