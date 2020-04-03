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Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalışmalarını tüm kentte aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri Sanayi Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını da dezenfekte ettiKorona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveri ve fedakarlık gösteren İzmit Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalışmalarını tüm kentte aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri Sanayi Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını da dezenfekte etti
Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveri ve fedakarlık gösteren İzmit Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda halk sağlığını en ön planda tutan ekipler İzmit’in mahallelerini cadde cadde, sokak sokak dezenfekte ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Sanayi Mahallesi’nde cadde ve sokaklar büyük bir titizlikle dezenfekte edildi. Bölgede tanker ile yıkama işleminin ardından ilaçlı suyla cadde ve sokaklar sağlık koşullarına uygun hale getirildi. Süpürgeli araç ile ise çevre temizliği yapılan Sanayi Mahallesi, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu dezenfekte edildi.

Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi

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