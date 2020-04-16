YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sanayi sicil belgesi vize süreleri 90 gün olarak uygulanacak

Sanayi sicil belgesi vize süreleri 90 gün olarak uygulanacak

ADANA HABERLERİ  | 16.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün Sanayi Sicil Belgesi vize sürelerini 90 gün olarak uygulayacağı bildirdi.Konuya ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 toplantı tarihli 9294 karar sıra nolu yazısında, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01.03.2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30.06.2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımında 90 gün olarak uygulanmasına, karar verildiği bildirilmektedir.”

Adana Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün Sanayi Sicil Belgesi vize sürelerini 90 gün olarak uygulayacağı bildirdi.
Konuya ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi;
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 toplantı tarihli 9294 karar sıra nolu yazısında, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01.03.2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30.06.2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımında 90 gün olarak uygulanmasına, karar verildiği bildirilmektedir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dikimevi’ne Yaya Dezenfektan Tüneli

Dikimevi’ne Yaya Dezenfektan Tüneli

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Adana Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
05:56
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.