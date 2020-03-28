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Sanayi sitelerinde dezenfeksiyon

SAMSUN HABERLERİ  | 28.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Samsun Havza’da Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sanayi sitelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği ile ilçede bulunan iki sanayi sitesinde dezenfeksiyon yapıldı.Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un idaresinde dezenfeksiyon ekipleri 25 Mayıs ve Havza Küçük Sanayi Sitelerinde 165 işyerinde dezenfekte çalışması yapıldı.Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cesur Şahin, “Alınan tüm tedbirler bizler için.

Samsun Havza’da Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sanayi sitelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği ile ilçede bulunan iki sanayi sitesinde dezenfeksiyon yapıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un idaresinde dezenfeksiyon ekipleri 25 Mayıs ve Havza Küçük Sanayi Sitelerinde 165 işyerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cesur Şahin, “Alınan tüm tedbirler bizler için. Bu tedbirlere uymamamız gerekli. Oda olarak Belediyemiz ile birlikte her iki sanayi sitesinde 165 iş yerinin dezenfeksiyonunu yaptık. Esnaf arkadaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve genel hijyen kurallarına uymaları. Ayrıca 65 yaş üstü ustalarımızdan ricam bu dönemde iş yerine gelmesinler. Bizim ustalarımızdan öğreneceklerimiz ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, “Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler de başta sağlık çalışanlarımız olmak için bizler için evinizde kalın. İlçe dışından gelen vatandaşlarımız muhakkak 14 gün kuralına uysunlar” diye konuştu.

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