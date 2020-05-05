YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Sanayi sitesinde ateş ölçer ile korona virüsü denetimi

Sanayi sitesinde ateş ölçer ile korona virüsü denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Küçük Sanayi Sitesinden korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaflar ve sanayi sitesine gelen vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye girebiliyor.Vatandaşların ve sanayi esnaflarının sağlığı için ateş ölçerli uygulamalar yaptıklarını söyleyen Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, “Korona virüs salgını nedeni ile Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu, Pazartesinden itibaren uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız faaliyetlerine devam etmektedir.

Adıyaman’ın Besni Küçük Sanayi Sitesinden korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaflar ve sanayi sitesine gelen vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye girebiliyor.
Vatandaşların ve sanayi esnaflarının sağlığı için ateş ölçerli uygulamalar yaptıklarını söyleyen Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, “Korona virüs salgını nedeni ile Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu, Pazartesinden itibaren uygulamaya konulan tedbirler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız faaliyetlerine devam etmektedir. Alınan bu karar kapsamında küçük sanayi sitesi esnaflarımızla birlikte müşterilerimizin güvenliği ve izolasyonu hem müşterilerimiz hem de biz esnaflar için hayati önem taşımaktadır. Bu süreci en verimli ve sorunsuz geçirebilmek için sanayi sitemizin iki giriş çıkışından birisini kapatarak sadece ana nizamiye kapımızdan giriş çıkışları kontrol altına aldık. Esnaflarımız da dahil olmak üzere tüm giren çıkan vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek içeriye alıyoruz. Bu süreçte girişimlerimiz üzerine bize ateş ölçer bağışında bulunarak işimizi kolaylaştıran Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Helli’ye esnafımız ve tüm Besni halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:20
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:28
Yatsı
20:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Ankara Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sağlık ekipleri, dağ başında hastayı 4 kilometre taşıdı

Sağlık ekipleri, dağ başında hastayı 4 kilometre taşıdı

Kahta'da Anıza Ekim Makinesinin Tanıtımı Yapıldı

Kahta'da Anıza Ekim Makinesinin Tanıtımı Yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.