Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat

Kısıtlama günlerinde bile alınan özel izinlerle çarkların döndüğüne işaret eden Olgun, "Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Her hafta yaklaşık bin firmamız kısıtlamaya rağmen üretim yaptı. Bunun sonucunda da ihracatımızı artırdık." dedi.

Ancak Türkiye'nin 2020 ihracatının salgına rağmen hız kesmediğini vurgulayan Olgun, ilçedeki üretim ve ihracatın da durmadığına değindi.

Ayrıca ilçede 2020'de 78 firma kapanırken 353 firma ise iş hayatına "merhaba" dedi.

İzmir'in ihracatının yüzde 12'sini oluşturan 1 milyar 178 milyon dolarlık kısmı ise Torbalı'dan gerçekleşti. Özellikle tarım ürünleri ihracatıyla dikkati çeken ilçe, ihracat rakamıyla 66 ili geride bıraktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İzmir 2020 yılında 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de tarımsal üretimin yanında büyük sanayi tesislerinin yatırımlarına da ev sahipliği yapan Torbalı ilçesi, 2020'de 1 milyar 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli büyükşehirlerinden Eskişehir, Aydın, Trabzon, Kütahya ve Samsun gibi illeri ihracatta geride bıraktıklarını dile getiren Olgun, ilçedeki sektörel çeşitliliğin yurt dışındaki pazarlarda avantaj olduğunu belirtti.

Salgın döneminde de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarım, sanayi var. Hizmet sektörü de gelişiyor. İlçede bir armoni oluşmuş durumda. Örneğin son dönemde kimya ve mobilya ihracatımızda dikkat çekici artışlar var. Salgında ihtiyaç duyulan dezenfektan üretiminden kolonyaya, maskeye kadar birçok ürünü ihraç ettik. Bir nevi krizi fırsata çevirdik."

- "2021'de rekor kıracağız"

Salgın nedeniyle nisan, mayıs aylarında rakamların bir miktar gerilediğine anımsatan Olgun, "Salgının olduğu yıl ihracatımızı artırarak kapattık. 2021 ise daha iyi olacak. Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tam. Çarklar daha hızlı dönecek." dedi.

İlçede bine yakın fabrikanın bulunduğunun altını çizen Olgun, organize sanayi bölgelerine yeni yatırımların da gelmeye devam ettiğini kaydetti.