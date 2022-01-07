YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Mersin'de konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Mersin'de konuştu:

07.01.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var. Gelir kaynakları çok olan bir devlet. Türkiye sanayide, teknolojide ilerleyecek"

MERSİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, nitelikli genç nüfusa sahip Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ilerleyeceğini söyledi.

Dönmez, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreninde, merkezin gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür projelerle gençlerin merak duygusunun arttığını aktaran Dönmez, bilim, sanat ve sporun birbirinden ayrılmaz olduğunu dile getirdi.

Dönmez, kalkınma ajansları vasıtasıyla birçok projeye destek verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ajanslarımız 10 yılı aşkın süredir var ama özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan sonra daha fazla sanayi ve teknoloji odaklı hale geldiler. Gençlerimizi yeni dünyada, dijital çağda yetkinliklerle donatırsak çok daha kolay iş bulmalarını sağlayabiliriz. Bu yüzden üniversiteler çok önemli. Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için katkı sağlayacak her alanda biz yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. İmkanları çok kuvvetli bir devlet. Kısa vadeli problemlere hiç takılmayın. Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var. Gelir kaynakları çok olan bir devlet. Türkiye sanayide, teknolojide ilerleyecek."

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise Türkiye'nin gelişmesine katkı sunacak projelere her zaman destek verdiklerini anlattı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da amaçlarının gençlerin zamanlarını daha faydalı geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, merkezin sürdürülebilirliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, merkez hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından bale gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Açılıştan sonra katılımcılar bilim ve sanat atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Dönmez, buradaki programın ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Mersin Endüstriyel Tasarım ve Kobi Danışmanlık Merkezi"ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeliÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.