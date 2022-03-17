YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu:

17.03.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyada ve Türkiye’de her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir" - "Türkiye Otomobili projesini, Türkiye endüstrisini geleceğin otomobil teknolojilerine hazırlayan bir proje olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyada ve Türkiye’de her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretiyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır hükümetlerimiz vasıtasıyla Türkiye’yi getirdiğimiz aşama ile bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bakan Varank, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Konuşmaları kapsamında düzenlenen Gençlerle Buluşma programına katıldı.

Varank, gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini, onların geri bildirimleri ile daha önce yönelmedikleri alanlara ilerlediklerini söyledi.

Bazı gençlerin siyasetten uzak durduğunu gözlemlediğini anlatan Varank, "Bazı gençler siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar. Bence bu doğru bir tavır değil. Dünyada ve Türkiye’de her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır hükümetlerimiz vasıtasıyla Türkiye’yi getirdiğimiz aşama ile bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Varank, bakanlık olarak üniversite gençliğinden araştırma yapan bilim insanlarına kadar geniş kesimleri desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi enstitülerimiz, araştırma altyapılarımız ile Türkiye’de çığır açıcı işlerde araştırma geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle dünyadaki trendleri takip ederek uluslararası anlamda iş birliklerine gidiyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi bizim bakanlığımıza bağlı bir kuruluş. Dünyadaki birçok akademi ile bilimsel faaliyet gerçekleştiriyor. Bilim üretme noktasında akla gelen her hususta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması mevcut."

STAR programıyla ön lisans ve lisans seviyesinde gençleri devlet destekli araştırma projelerinde istihdam ettiklerini anımsatan Varank, böylelikle gençlerin okula başlar başlamaz Türkiye’nin en önemli araştırma projelerinde çalışma imkanı bulduğunu ifade etti.

Sanayi ve üretimin Türkiye’nin kalkınması açısından çok önemli olduğunu aktaran Varank, "Türkiye’de planlı sanayileşmeden üretilen üründe standartların belirlenmesine kadar tüm alanlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluşlarını görüyoruz. Teknoloji politikalarına destek veren birinci bakanlığız. Hem bugünün hem geleceğin teknolojilerinde bakanlık olarak destekler veriyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Türkiye Otomobili projesini, Türkiye endüstrisini geleceğin otomobil teknolojilerine hazırlayan bir proje olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Varank, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye'yi önümüzdeki dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Uzay alanında birçok çalışma var. Türkiye kendi haberleşme, iletişim, gözlem uydusunu üretebilen bir ülke. Şimdi de kendi tasarladığı hibrit roketlerle Türkiye’yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandıSamsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyorMuğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyor

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:18
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:38
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.