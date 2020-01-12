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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 12.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni Zigana Tüneli'nin Torul tarafındaki şantiyeye gelen Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Varank, daha sonra kendi kullandığı araçla tünelin tamamlanan bölümünü gezdi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, Gümüşhane ziyareti kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çok önemli bir projesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Varank, Zigana Tüneli'nin çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir tünelden bahsediyoruz. Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Burası sadece bir tünel değil, gerek havalandırma tünelleri, şaftlarla ilgili gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojilerin kullanıldığı, Türkiye'de özelikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel."

Tünelin bir an önce hizmete açılmasını ve vatandaşların gerek yük gerekse insan taşımacılığında burayı kolay bir şekilde kullanmasını istediklerini dile getiren Varank, "Arkadaşlarımız üç vardiya halinde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Görüyorsunuz şu anda kar yağıyor, buralar oldukça zor coğrafyalar, inşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olacak." dedi.

Bakan Varank'a incelemeleri sırasında Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Gümüşhane Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yeni Zigana Tüneli

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