Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Gökpınar Gölü'nde turkuaz dalış:

SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak adlandırılan Gökpınar Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

Varank, kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Bakan Varank, Sivas Valisi Salih Ayhan, AFAD İl Müdürlüğü ve Sivas Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleriyle göle daldı.

Mustafa Varank, turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakan gölün kıyısında dalış kıyafetlerini giydikten sonra, deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan Gökpınar Gölü'nde hocalar eşliğinde heyecanlı bir dalış deneyimi yaşadı.

- "Aylık 100 bin kişi gelsin"

Dalış öncesinde heyecanlı olduğunu ifade eden Varank, "Gürün Gökpınar Gölü Sivas'ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz." dedi.

Varank, ilk ciddi dalış deneyimi olacağını da belirterek, çevresindekilere, "Bir şey olursa kurtarın ama ha!" diyerek espri yaptı. Göle girdiği sırada üşüdüğünü söyleyen Varank, "İnşallah rahat bir dalış olur. Bütün bunları Sivas'ın tanıtımı için yapıyoruz. Şu anda Gürün Gökpınar Gölü'ndeyiz. Bu muhteşem güzelliği Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Sivas'ı bir de buradan Gürün"

Dalgıçların refakatinde 10 metre derinliğe dalan Varank, gölde yarım saat kaldı. Dalış sırasında dalgıçlar, "Sivas'ı bir de buradan Gürün" pankartı açtı. Bakan Varank, su altında pankartla poz verdi. Su altı kamerasıyla o anlar kayıt altına alındı.

- "Muhteşem bir deneyim"

Profesyonel ekiple başarılı bir dalış gerçekleştiren Varank, gölden çıkar çıkmaz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi… Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz, Bu su buradan çıkıp Darande'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas'a mutlaka bir kere gelsin, Sivas'a gelen herkes de Gürün'de mutlaka Gökpınar Gölü'nü ziyaret etsin."

Gökpınar Gölü'ndeki açılışa, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de katıldı.

- Korunması gereken doğal alan

Sivas'a 147, Gürün'e 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten gelen tatlı su kaynaklarıyla besleniyor. Derinliği 15 metreyi bulan göl, berrak suyu ve turkuaz rengiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği göl, son yıllarda yüksek irtifa dalışlarına ev sahipliği yapıyor. Yılın her döneminde su sıcaklığı 11 derece olan göl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ORAN Kalkınma Ajansı eliyle Sivas'ta yapımı tamamlanan Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi'ni açmış, ASELSAN Sivas 5. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmıştı.

