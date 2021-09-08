Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, TEKNOFEST'e davet:

AKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm Türkiye'yi 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021'e davet etti.

Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nı izlemek için geldiği Aksaray'da, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 takımın roket atışlarını yapmasının ardından yaptığı açıklamada, roket yapımının ustalık, mühendislik gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Öğrencilerin böyle önemli işleri yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Gençlerimizin bunları, hem buradaki tecrübeleriyle hem de ROKETSAN'dan, TÜBİTAK SAGE'den aldıkları desteklerle yapmaları büyük başarı. Ben gençleri tebrik ediyorum. Gençler bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Varank, siyasetçilerin gençlere hem maddi hem de manevi destekte bulunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Japonya'da bir ay bütün olimpiyat oyunlarındaki sporcularımızın bire bir maçlarına gitti. Beraber eğlendiler, beraber güldüler, beraber ağladılar. Onlara o motivasyonu vermeye çalıştı. İşte biz aslında gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza bunu göstermeye çalışıyoruz. Biz hükümet olarak sizin hizmetkarınızız, biz sisin yanınızda olmaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz, onlarla beraber, onlarla aynı hissiyatı yaşamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onlara katkı sağlayabiliyorsak bu bizim için bahtiyarlık."

TEKNOFEST ile eylül ayını Türkiye için "teknoloji ayı" olarak gördüklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de teknolojiye doyuracağımız ay eylül ayı olacak. Bunu da görüyoruz. TEKNOFEST yarışmaları bütün hızıyla devam ediyor ama büyük festivalimiz, yerli ve milli ürünlerimizi sergileyeceğimiz, havacılık şovlarımızın yapılacağı TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi, tüm Türkiye'yi İstanbul'a, TEKNOFEST 2021'e bekliyoruz. Seneye yarışmalarımız 35 kategorinin üzerine katarak devam edecek. Lütfen ilkokul, ortaokul, lise üniversite, hatta mezun gençlerimiz; takımlarınızı kurun, yarışmalara hazırlanın, gelin burada hep beraber yarışalım. Ödüllerimiz var, o ödülleri de gelin birlikte kazanalım."

