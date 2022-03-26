Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "DOĞAKA Osmaniye Projeleri Açılış Töreni"ne katıldı

OSMANİYE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA) finanse edilen projelerin açılış törenine katıldı.

Bakan Varank, kentteki programları kapsamında, Valiliği ziyaret edip Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Varank, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından Fakıuşağı Mahallesi'nde DOĞAKA Osmaniye Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı.

DOĞAKA tarafından finanse edilen "Osmaniye Fıstığı Müzesi"nin açılışında konuşan Bakan Varank, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle şehirlere potansiyeline en uygun yatırımları yerel paydaşlarla birlikte kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Osmaniye'nin "fıstığın başkenti" olarak bilindiğini dile getiren Varank, "Fıstığın daha güzel tanıtımı ve simge olmasıyla ilgili bu şehre yeni bir destinasyon, eser kazandırmak amacıyla müzemizi valiliğimizle beraber inşa ettik. Bundan sonra Osmaniye'ye gelen her vatandaşımız, turist burayı gezecek, fıstık hakkında bilgi alacak. Bu manada da şehre yeni bir hareketlendirmeyi kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, müzenin hayırlı olmasını dileyerek Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu ve diğer ilgilerle kurdeleyi kesti.

Açılışını ardından müzeyi gezen Bakan Varank, ilgililerden bilgi aldı.

- Osmaniye Fıstık Müzesi

Osmaniye'nin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanan Yer Fıstığı Müzesi, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 2 bin 851 metrekare arsa üzerine inşa edildi.

Teknolojik altyapısı ve yer fıstığı şeklindeki mimari yapısıyla dikkati çeken ve iki yılda tamamlanarak 4 milyon liraya mal olan müzede, hareketli balmumu heykeller, fıstıkçılığın dünyadaki ve bölgedeki gelişimini anlatan görseller, misafirlerinin dinlenmeleri ve güzel vakit geçirmeleri için mini kafeterya ve ürün satış stantları yer alıyor.

Osmaniye Ticaret Borsası, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paydaşı olduğu projede, kentin simgesel yapısı haline gelmesi hedefiyle inşa edilen müze İl Özel İdaresi tarafından işletilecek.

