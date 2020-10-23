Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda. Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Ajansımızla Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazılım çalışmaları devam ediyor, yakında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Kendi kullandığı arazili araç ile gözlemevinin bulunduğu alana gelerek burada çalışmaların sürdüğü noktaları gezen Varank, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak'tan bilgi aldı.

Varank, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Erzurum'da önümüzdeki dönemde özelikle istihdama katkı sağlayacak yatırımlara devam edeceklerini, hem Bakanlık hem de ilgili kuruluşlarla kentin potansiyelini ön plana çıkartacak işleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.