Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti

Antik kent sayesinde şehrin ziyaretçisinin dört kattan daha fazla artacağını öngördüklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ne geçen Bakan Varank, burada yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve ekibinden bilgi aldı.

Varank, daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temasları çerçevesinde güneş enerjisi paneli üretimi yapan bir firma ile enjeksiyon ve mühendislik parçaları üreten firmalarda da incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Denizli OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, burada okul öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

"Biliyorsunuz Bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere biz destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine kalkınma ajansımızla Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz."

Varank, Türkiye'nin antik tiyatrolar açısından çok zengin olduğunu da vurguladı. Varank, Laodikya'daki antik tiyatronun 98,5 metre genişliğe sahip olduğunu da belirtti.

- "Denizli'mizi turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her yanında, sanayiye, teknolojiye yatırımının yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak turizm olsun, tarım olsun çok farklı projeleri desteklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: