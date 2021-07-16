Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Havza ilçesinde "Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Tam Otomatik Parkolay Otoparkı Temel Atma Töreni"ne katıldı. Ardından Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Varank, fabrikaları ziyaret etti. Burada gazetecilere tatlı ikram eden Varank, ardından Ladik ilçesinde Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle restore edilen tarihi Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Varank, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Bakan Varank'a ziyaret ve incelemelerinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.



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