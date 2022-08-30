Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de sahnelenen "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi.
Sevilen çizgi film karakterlerinin canlandırıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Teknolojik Tayfa" adlı çocuk oyunu, Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de çocuklarla buluştu.
Bakan Varank da çocuklarla birlikte gösteriyi izledi.
Varank, burada yaptığı konuşmada, bütün çocukların teknolojiyle ilgilenmesini arzuladıklarını söyledi.
Çocuklardan başarılı birer bilim insanı olmaları konusunda söz alan Varank, "Teknolojik Tayfa'yı siz kuracak mısınız? Maşallah. Siz böyle yaparsanız bizim sırtımız yere gelmez." ifadesini kullandı.
Varank, daha sonra "Teknolojik Tayfa" karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz