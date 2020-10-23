YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e Ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temas ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temas ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen’in makamında konuk ettiği Bakan Varank, Erzurum’da bulunuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, şehrin sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişimlerden de mutlu olduğunu dile getirdi.
Erzurum’da hizmete açılan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, şehrin ekonomik gelişimine çok önemli katkılar sunacağını belirten Bakan Varank, sanayi alanındaki gelişimin teknolojik gelişimi de beraberinde getireceğini söyledi. Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Tekstilkent fabrikalarının, şehirdeki üretim ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, söz konusu yatırımdan dolayı Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’da özellikle tarım, hayvancılık ve turizm alanında katma değer üretim sağlayabilecek yatırımlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “Hükümetimiz sanayinin gelişmesi ve çok daha dirençli hale gelebilmesi için ayağı yere sağlam basan projeler ve politikalar üretiyor. Yerel yönetimler olarak bizler de bu doğrultuda şehirlerimizin sosyo-ekonomik açıdan kalkınabilmeleri için yerel ve bölgesel ölçekte çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında ürettiğimiz her hizmette en üst düzeyde teknoloji kullanımına özen gösteriyoruz. Bu manada gençlerimizin bilim ve teknoloji ile iç içe yetişmelerine de olanak sağlıyoruz. Yakında Erzurum’da bilim ve teknoloji merkezimizi hizmete açarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi birer teknoloji dehası haline getireceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Çankaya’da açık havada spora devam
Çankaya’da açık havada spora devam
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:04
İkindi
15:02
Akşam
17:32
Yatsı
18:50

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Sefa Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.