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Sanayici 2021’den umutlu

14.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Sanayici 2021’den umutlu

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, pandemiye rağmen 2020 yılında durmayarak çalışmalarına devam ettiklerini 2021 yılından ise daha umutlu olduklarını söyledi.

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, pandemiye rağmen 2020 yılında durmayarak çalışmalarına devam ettiklerini 2021 yılından ise daha umutlu olduklarını söyledi. Aydemir, çevreye duyarlı bir firma olduklarını bacalarından çıkan dumanın çevreye hiçbir etkisinin olmadığını bunun su buharı olduğunu bildirdi.
Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, 2020 yılını değerlendirdi. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin Korona Virüs Pandemiden etkilendiğini belirten Muzaffer Aydemir “2020 yılı bizim açımızdan az kayıpla geçti. Alınan tedbirlerle beraber pandemi dönemini çok etkilenmeden atlattık. Nisan ve Mayıs aylarında biraz yavaşlama oldu ama sonradan pandeminin etkisi biraz daha hafifleyince rahatladık. Çok az kapasite kaybı oldu ama durmadık. Eleman çıkarmadık. Ciro kayıplarımız oldu ama çok etkilenmedik. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zaten kayıplar kapandı. Tüm dünya ve Türkiye pandemiden etkilendi. Ufak tefek kayıplar yaşandı. Üçüncü çeyrekten sonra yılın ilk dönemindeki kayıplar telafi edildi” dedi.

“Avrupa’da üretimin yavaşlaması bize hareket kattı”
Genel Müdür Aydemir, pandemiden dolayı hizmet sektöründe ciddi kayıpların olduğunu fakat Avrupa’da üretimin durmasından dolayı Türkiye’de imalat sektörünün iyi gittiğini belirterek “Şu anda 2021 yılı bizim sektörün sanayi kesiminde iyi. Kapasite endekslerine bakarsanız kapasite kullanım oranlarının arttığını görebilirsiniz. Gerçekten şu an iyi gidiyoruz. İhracatta büyük talepler var. Bu da Avrupa’daki üretimin durmasından kaynaklanıyor. Türkiye’de tüm sektörlerde imalat sektöründe ihracat gerçekten iyi. Açıklanan değerlere baktığımız zaman da gerçekten iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye’ye de talep var bu konuda. İç piyasadan ayırabildiklerimizi o tarafa kaydırmaya çalışıyoruz. İnşallah 2021 yılı ülkemiz için iyi geçer. Ama tabii bazı sektörlerde kayıplar var. Hizmet sektörlerinde pandemiden dolayı ciddi oranda kayıplar var ama imalat sektörü şu an da iyi gidiyor” ifadelerinde bulundu.

“Bacadan çıkan su buharı, çevreye hiçbir zararı yok”

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, çevreci bir firma olduklarını belirterek bacadan çıkanın su buharı olduğunu ve çevreye hiçbir zararı olmadığını işaret ederek “Çevre Bakanlığı’nın yapmış olduğu ölçümlerde de basına yansıyan açıklamalarda sanayi kesiminin hava kirliliğine etkisinin yüzde 25 civarlarında olduğu ilan edildi. Bütün illerde sanayi kesimi varsa bu tür etkileşimler mutlaka oluyor. Fabrikamızın bacasından çıkan çevreyi kirletici değil. Kurutma tesisindeki kuruttuğumuz su buharı. 65 ila 70 derecedeki su buharı. Çevreye bir etkisi olur mu, olmaz. Gaz kokusu, kükürt gibi şeyler kesinlikle yok. Fabrikamızda sık sık denetimler de yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Sanayici 2021’den umutlu

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