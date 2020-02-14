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Sanayici esnaflara iş yeri müjdesi

ORDU HABERLERİ  | 14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, özel sanayi sitesinde konut alanı olan 60 dönümlük araziyi artık sanayi iş yeri alanı olarak kullanımı açıldığının müjdesini verdi.Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Özel Sanayi sitesinin yan tarafında bulunan 60 dönümlük konut alanın Fatsa Belediyesi ve Özel Sanayi Sitesi Başkanlığı ile iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde sanayi alanı olarak tahsis edildiğini söyledi.“Hazır mevcut bulunan 200 iş yerinin tamamen dolu olmasından dolayı yeni iş yeri açmak isteyen sanayi esnafları kooperatif alanı içinde yer olmadığı için sanayi dışında iş yeri tutarak ticaretlerini sürdürüyorlardı” diyen Başkan Uzun, “Bu konuyla ilgili o esnaflarımız sanayi de bizlere yeni alanların açılması konusunda talepte bulundular.

Sanayici esnaflara iş yeri müjdesi

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, özel sanayi sitesinde konut alanı olan 60 dönümlük araziyi artık sanayi iş yeri alanı olarak kullanımı açıldığının müjdesini verdi.
Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, “Özel Sanayi sitesinin yan tarafında bulunan 60 dönümlük konut alanın Fatsa Belediyesi ve Özel Sanayi Sitesi Başkanlığı ile iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde sanayi alanı olarak tahsis edildiğini söyledi.
“Hazır mevcut bulunan 200 iş yerinin tamamen dolu olmasından dolayı yeni iş yeri açmak isteyen sanayi esnafları kooperatif alanı içinde yer olmadığı için sanayi dışında iş yeri tutarak ticaretlerini sürdürüyorlardı” diyen Başkan Uzun, “Bu konuyla ilgili o esnaflarımız sanayi de bizlere yeni alanların açılması konusunda talepte bulundular. Bizlerde Belediye başkanımız İbrahim Etem Kibar öncülüğünde oluşturduğumuz heyet ile konut alanı olarak bulunan 60 dönümlük arazinin sanayide kullanmak üzere iş yeri olarak tahsisi verilmesi konusunda karar aldık. İş yerleri yakın zamanda yapılmaya başlanacak. Öncelikleri olarak buraya sanayi alanında hizmet veren mobilyacı, demirci, mermerci, boyacı, kaportacı, elektrikçi ve motorcu ustalarına vermeyi planlıyoruz. İlk hedefimiz sanayide ki esnaflarımızı iş yeri sahibi yapmak ve sonrasında otogar, Kumru-Korgan yolu ile Meşebükü istikametinde üzerinde bulunan esnaf arkadaşlarımızı bir araya toplamayı hedefliyoruz. Buraya gelmek isteyen esnaflarımız bizlerden zamanı geldiğinde gelip bilgi alabilirler. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim, Fatsa ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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