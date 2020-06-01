Sanayiciler kamu desteğinin devam etmesini istiyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayinin kayıplarını telafi edebilmesi, toparlanma ve dolayısıyla ülke ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için üreten kesime kamu desteklerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinde sanayinin, üretimin ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirten Adnan Ünverdi, “Ülkemiz salgın sürecinde iyi bir imtihan verdi. Burada reel sektörün azmi ve başarısı yadsınamaz bir gerçektir. Süper güç dediğimiz ülkeler kriz yönetiminde büyük sıkıntılar yaşarken, gerek öncelikli ihtiyaç olan sağlık ve hijyen ürünlerinin karşılanması, gerekse ekonomi çarklarının dönmesinde reel sektör büyük bir direnç göstermiştir. Ancak gümrüklerin kapanması, ihracatın aksaması, iç ve dış talebin azalması kapasite kullanımlarında ciddi düşüşlere neden oldu. Bugün itibarı ile ülkemizde salgının etkilerinin azaltılması noktasında yeni bir evreye geçildi. Kısıtlamalar kalktı ve normalleşme süreci başladı. Sanayide de toparlanma ve normalleşmenin sağlanabilmesi için reel sektörün bu geçiş sürecinde desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Covid-19’un üretime olumsuz etkilerine rağmen, sanayicilerin kamunun da desteğiyle istihdama devam ettiklerinin altını çizen Ünverdi, “Salgının ilk çıktığı günden bu yana, gün paylaşma ve dayanışma günü dedik. İstihdamı önceliğimiz kıldık ve firmalarımız üretimleri azalsa da istihdama devam etiler. Burada kısa çalışma ödeneğinin önemli katkıları oldu. Ancak kısa çalışma ödeneğine başvurular 30 Haziran’da sona eriyor. Sanayiciler olarak işveren ve çalışan açısından salgının olumsuz etkilerinin atlatılabilmesi için 6 ay daha uzatılmasını istiyoruz. Alınacak böyle bir karar istihdamın sürdürülebilirliğini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde kira destek mekanizmasının hızla oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Bu dönemde kiraya veren ve kiracı açısından çok ciddi güçlükler söz konusu. İki tarafında fedakarlık yapabileceği bir formül üzerinde çalışılabilir. Örneğin bir kişi koronavirüs dolayısıyla kiracısından kira almıyor. Ancak kirayı almasa bile kira alıyormuş gibi kira bedeli üzerinden yüzde 20 stopaj vergisi ödemek durumunda kalıyor. Kiraya veren şirket ise fatura kesecek, KDV yatıracak. Burada böylesi bir süreçte özveride bulunanı ve dolayısıyla kiracı olanı da teşvik etmek ve katkıda bulunmak lazım” dedi.

Ünverdi bunlarla birlikte, daha önce de dile getirdikleri kamudan kesinleşen alacakların ödenmesi konusunda beklentilerinin olduğunu, KDV alacağı kadar koşulsuz şartsız KGF sağlanmasını, yüzde 20’nin üzerinde ciro kaybı yaşayan tüm işletmelerin tahakkuklarının 6 ay ertelenmesini talep ettiklerini belirtti.

1 Haziran itibarıyla normalleşme takvimine göre işletmelerin hizmet vermeye başlamasının sevindirici olduğunu kaydeden Ünverdi, bu sürecin her anlamda bir toparlanamaya vesile olmasını dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletmelerimizin, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürütmeleri çok önemli. Tedbirlerden taviz vermeden, rehavete kapılmadan hem birey, hem kurumlar anlamında bu süreci sağlıklı bir şekilde devam ettirmek durumundayız. Normalleşme adına bu bir başlangıç ve inşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz.”

