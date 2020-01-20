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  4. Sanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldı

Sanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayicilerine, ‘6325 Sayılı Hukuk Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na ilişkin bilgiler verildi.MTOSB Konferans Salonundaki toplantıda, ’Arabuluculuk Kanunu’ konusunda bilgiler aktaran Mersin Arabuluculuk Merkezinden avukat Buğrahan Dikici, arabuluculuk ile uzlaştırmanın karıştırıldığına dikkat çekerek, "Arabulucular sadece avukatlardan olabiliyor.

Sanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayicilerine, ‘6325 Sayılı Hukuk Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na ilişkin bilgiler verildi.
MTOSB Konferans Salonundaki toplantıda, ’Arabuluculuk Kanunu’ konusunda bilgiler aktaran Mersin Arabuluculuk Merkezinden avukat Buğrahan Dikici, arabuluculuk ile uzlaştırmanın karıştırıldığına dikkat çekerek, "Arabulucular sadece avukatlardan olabiliyor. Avukat olan kişinin de arabuluculuk eğitimi alarak sınavda başarılı olması gerekiyor. Şu an ülkemizde 16 bin arabulucu bulunuyor. Bizler hakem ya da hakim değiliz. Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen ’6325 Sayılı Hukuk Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nu uygulayan kişileriz" dedi.
"Aile içi şiddette uygulanamaz"
Arabuluculuk Yasası’nın aile içi şiddet olaylarında kesinlikle uygulanmadığının altını çizen Dikici, "Arabuluculuk Yasası’nın temelini gizlilik oluşturur. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında konuşulanlar kesinlikle mahkemelerde delil olarak kullanılamaz. Aynı zamanda daha ucuz ve hızlıdır. İşçi işveren anlaşmazlıklarında 4 hafta sürede, ticari uzlaşmazlıklarda ise en fazla 8 hafta süre içerisinde çözüm üretilmek zorundadır. Bu görüşmeler sırasında gizliliği ihlal etmenin cezası 6 ay hapistir. Arabuluculuk görüşmelerinde konuşulanlar kesinlikle dışarıya çıkamaz. Arabuluculuk ücretleri 680 TL’dir ve herhangi bir davadan daha ucuzdur. Bu görüşmeler sırasında karşılıklı alınan belgeler delil olarak kullanılamaz. Ayrıca dava açılmadan önce arabulucuya müracaat şartları da vardır. İstatistiklere bakıldığında ise şu an arabuluculuk başarı oranı yüzde 97, başarısızlık oranı yüzde 3’tür" ifadelerini kullandı.
Toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile Mersin Arabuluculuk Merkezi yetkilileri Ayla Gündoğdu ve Zişan Ergelen ile sanayi kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sanayicilere ’Arabuluculuk Kanunu’ anlatıldı

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