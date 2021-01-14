Sanayide enerji verimliliğinin artırılması için "dijitalleşme" kilit rolde

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörünün geldiğini belirterek, "Dijitalleşme ve yeni teknolojiler bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturacak. Verimli elektrik motorlarının kullanılması, üretim hatlarının revize edilerek zaman kaybının ve maliyetlerin azaltılması, atık enerjinin geri kazanılması gibi enerjide tasarruf sağlayan çalışmalar yapılabilir." dedi. Sılkım, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde sanayi devlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yönetim de dahil enerji verimliliğini artırmada yeni teknoloji, yazılım ve yapay zeka teknolojilerinden daha fazla faydalandığını söyledi. Dünya genelinde "4. sanayi devrimi" olarak da nitelendirilen "Endüstri 4.0" stratejisine hız verilmesi ile yapay zeka uygulamalarının kullanımının arttığını ifade eden Sılkım, buna uygun cihazların üretiminin de hızlanmaya başladığını ve bu sayede enerji tüketiminin kontrol edilerek enerji tasarrufunda yüksek verimliliğin mümkün olduğunu belirtti.

Sılkım, şöyle devam etti: "Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörü geliyor. Dijitalleşme ve yeni teknolojiler bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturacak. Verimli elektrik motorlarının kullanılması, üretim hatlarının revize edilerek zaman ve maliyetlerin azaltılması, atık enerjinin geri kazanılması gibi enerjide birçok tasarruf sağlayan çalışmalar yapılabilir. İlk kez 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve derneğimizin ortak yapmış olduğu ve geçen yıl kasımda açıklanan sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi' 151-167 değer aralığında 158,5 olarak tespit edildi. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta-üst seviyede olduğunu gösterdi" Söz konusu endeks için yapılan ankete göre, enerji verimliğine yatırım yapma durumunda işletmelerin mali geri dönüş beklentisinin ortalama 3 ile 4 yıl arasında olduğuna işaret eden Sılkım, ankete cevap veren işletmelerin son üç yıl içinde doğrudan 3,7 milyon lira ve dolaylı 3 milyon lira olmak üzere toplam enerji verimliliği yatırım tutarının yaklaşık 6,7 milyon lira olduğunu kaydetti.

- Kojenerasyonun verimlilikteki önemi Sılkım, "Sanayide dijitalleşme yanında blockchain (blok zinciri) teknolojisi ile enerjide satış politikalarında üretici ile tüketici arasındaki aracıların kalkması çalışmaları yapılmakta, bu sayede enerjide tasarruf yapılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulunarak, ayrıca enerji verimliliği ve tasarrufunda tercih edilen bir başka uygulamanın da "kojenerasyon" sistemleri olduğunu aktardı. "Kombine Isı ve Güç Sistemi (CHPS)" olarak da tanımlanan kojenerasyon sistemlerinin yüksek verimli enerji üretimi sağladığını dile getiren Sılkım, "Gaz türbininin ürettiği enerjinin yanında, egzoz çıkışından sağlanan ısı enerjisi başka birçok uygulamada kullanılabiliyor. Bu sayede yüzde 80'lere kadar verim sağlayan bu sistemler, en verimli enerji üretim metotlarından biri olarak görülüyor. Tek bir yakıt kaynağıyla hem elektrik hem de ısı elde edilen kojenerasyon teknolojisiyle üretim maliyetleri düşerken, fosil yakıtlarının yan etkilerinden kaynaklanan doğa kirliliğinin de büyük ölçüde önüne geçilebiliyor." diye konuştu.

- Ulaşımda enerji tasarrufu Ulaşım sektörünün kirletici gazlardan biri olan karbondioksit emisyonunun en yüksek salımı yapılan alanlardan biri olduğunu anımsatan Sılkım, kara yolları ulaşımında, demir yolu ve hava yolu ulaşımına göre daha fazla enerji israf edildiği için toplu taşımada raylı sistemlerin çoğaltılmasının enerjide büyük oranda verimlilik ve tasarruf sağlayacağını dile getirdi. Sılkım, araçların periyodik bakımlarının yapılması ve lastik hava basınçlarının uygun seviyede olmasının yakıt tüketimini azaltacağını belirterek, agresif sürüş tarzının, yüksek devirde araç kullanmanın ve yüksek hızlarda seyrin yakıt tüketimini artırdığının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Gelişen teknoloji ile akıllı ulaşım sistemlerinin ve elektrikli araçların kullanımının artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Sılkım, elektrikli araç altyapısının oluşturulmasıyla enerji tasarrufunda yüksek verimliliğin diğer önemli bir hedef olduğunu anımsattı. - Konutlarda enerji tasarrufu Sılkım, etkili tasarruf alanlarının başında konutların geldiğini vurgulayarak, "Binalarda enerji kimlik belgesi çalışmaları hızlandırılarak enerji verimliliğini artırıcı eylem planları hazırlanması tasarruf artırıcı en önemli etkenlerden biridir. Binalarımızın yalıtımı ile ısıtma-soğutma enerji giderlerinin azaltılması, aydınlatma sistemlerinin LED ampuller ile dönüşümünün sağlanarak elektrikte yüksek oranlarda tasarruf edilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.