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Sanayide korkutan yangın

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sanayi sitesinde sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sanayi sitesinde sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ekspertiz atölyesinde çıkan yangın, ardından sıçradığı bir depoda da hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçay Caddesi üzerinde bulunan Ö.M.’ye ait ekspertiz atölyesinde ilk tespitlere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın, buranın camları ve tavan kısmından yanda bulunan 446. Sokak’taki E.Ö. ait depoya sıçradı.
Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, başka işyerlerini sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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