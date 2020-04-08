Sanayide koruyucu maske dağıtıldı

Kırıkkale’de, sanayi çarşısı esnafı ile burada bulunan vatandaşlara koruyucu maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlara Kırıkkale Belediyesi ile Kırıkkale Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekiplerince maske dağıtımına devam ediliyor. Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulan 50 bin maskenin dağıtımı, sanayi çarşısında sürdü. Burada bulunan tüm esnafın yanı sıra araçlarının tamiri için sanayide olan vatandaşlara ücretsiz koruyucu maskeler dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi ve Valilik tarafından yürütülen maske dağıtım çalışmalarının kalabalık alanlarda devam edeceği bildirildi. Yetkililer, maske dağıtım esnasında vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları noktasında uyarırken sosyal mesafenin korunması yönünde de bilgilendirmelerde bulunuyor.



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