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  4. Sanayide yol düzenleme çalışmaları yapılıyor

Sanayide yol düzenleme çalışmaları yapılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesinde yol düzenleme çalışmaları yapıyor.Sanayi Sitesi, Yeşiltepe bölgesi, Nakliyatçılar Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Hal Binası ve Şehir Mezarlığı’nın kent merkezine bağlayan Sanayi Sitesi girişi genişletiliyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Sanayi Sitesine giderek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesinde yol düzenleme çalışmaları yapıyor.
Sanayi Sitesi, Yeşiltepe bölgesi, Nakliyatçılar Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Hal Binası ve Şehir Mezarlığı’nın kent merkezine bağlayan Sanayi Sitesi girişi genişletiliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Sanayi Sitesine giderek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yol inceleme programına, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Malatya İmalat Demir Tamir Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Cevdet Özyalın da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol düzenlemesini inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Malatya’nın trafik ve ulaşım yükünü rahatlama noktasında kısa, orta ve uzun vadede proje çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sanayi Sitesi girişimiz yoğun bir bölgeydi. Burada uzun araç kuyrukları oluyordu. Sitemizin giriş-çıkışını genişleterek oluşan yoğunluğu azaltacağız. Bir dizi dokunuşlarda bulunuyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Yol ve ulaşım noktasındaki projelerimiz Malatya’ya nefes aldırdığı gibi, sağlıklı imar gelişimine de katkı sağlayacak. Alternatif bağlantı yol çalışmalarımızdan olan Barguzu - Altın Kayısı Bulvarını tamamladık. Sivas yoluna bağlanan alternatif yolumuzun 1 kilometrelik bölümünü hizmete açtık. Proje aşamasında olan yol çalışmalarını da yakın zamanda sahaya entegrasyonunu sağlayacağız” dedi.
Sanayi Sitesi’nin giriş-çıkışının araç yoğunluğu bakımında Malatya’nın en yoğun bölgelerinden biri olduğunu belirten, Malatya İmalat Demir Tamir Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Cevdet Özyalın da, “Sanayi Sitesinin giriş-çıkışında bu düzenlemenin yapılması gerekiyordu. İnsanlar buraya geldiğinde uzun bir süre bekliyordu. Genişletilip, düzenlenmesine en çok bölge esnafı seviniyor. Düzenleme sonrası burada trafik daha düzenli olacak. Bekleme dakikaları azalacak. Çalışmaların hayata geçmesinde emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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