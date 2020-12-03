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Sanayideki atıl alan yeşil alan ve otopark olarak yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 03.12.2020 13:20 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’nın daha yeşil olması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kenan Evren Sanayi Sitesi içinde yer alan Baro binası yanındaki bin 500 metrekarelik alan Manisa’ya kazandırıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde Baro’nun hemen yanında yer alan bin 500 metrekarelik alanı Manisa’ya kazandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’nın daha yeşil olması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kenan Evren Sanayi Sitesi içinde yer alan Baro binası yanındaki bin 500 metrekarelik alan Manisa’ya kazandırıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde Baro’nun hemen yanında yer alan bin 500 metrekarelik alanı Manisa’ya kazandırdı. Çalışmaların tamamlandığı projede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeye Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da eşlik etti.

Hurdalık alan temizlenerek yeşil alan yapıldı
Sanayi esnafından aldıkları şikayet sonrasında alanda bulunan hurda araçların ve atıkların kaldırıldığını hatırlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Burası bin 500 metrekarelik bir alandı. Bunun 750 metrekaresini otopark alanı 750 metrekaresini peyzaj alanı olarak değerlendirdik. Gece ışıklandırmasını da sağladık. Gerek gece gerekse gündüz çok güzel bir görüntü elde ettik. Yapılan çalışma sonrası Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek’in de dönüşünü aldık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Bu şekilde olduğu zaman da bizi mutlu ediyor. Son yaptığımız incelemede de eksiklerimizin olup olmadığını gördük. Amacımıza ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti
Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek, “Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen bütün daire başkanlarını ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Cengiz başkan sanayi sitesiyle ilgili peyzaj alanlarında çalışmalar başlattı. Bunları çok olumlu buluyoruz. Bazı boş olan alanlarda da daire başkanları ile görüşme yaparak kendilerine bildirdik. Onların da en kısa zamanda yapılacağını söylediler. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

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