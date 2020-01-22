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  4. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İdlib’de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İdlib’de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlib’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlib’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Başkan Şeyma Döğücü de yardım dağıtımına katılarak çocuklarla tek tek ilgilendi, bot ve montları çocuklara giydirdi.
Sancaktepe Belediyesi olarak ilçede hayırseverlerin desteği ile toplanan yardımlar İdlib’de bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay’ın aracılığı ile ulaştırıldı. Battaniyeden, çocuk giysilerine kadar gelen yardımları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve ekibi çadır kentte dağıttı. Kızılay’ın bir taraftan ihtiyaç nedeniyle çadır kurduğu kampta yardımlar da devam ederken, bomba sesleri duyuldu. Başkan Döğücü, "O bombaların altında yaşayan çocuklar bunlar. İnşallah daha iyi şartlarda daha güzel, barış içinde yaşayan çocukların olduğu bir dünya hayaliyle biz de bu çocuklarımıza katkı sağlamak için geldik" dedi.
İdlip’de Kızılay tarafından açılan Sevgi Butik mağazasına da giden Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, küçük çocuklarla yakından ilgilenerek onlara bot ve montlarını giydirdi.
Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Başkan Döğücü, Sancaktepe Belediyesi olarak bu tür yardımların devam edeceğini belirterek, "İç savaşın başlamasının ardından geçen 9 yılda maalesef oradaki zulüm bitmedi. Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını uygulamak adına çıkardıkları kaos nedeniyle milyonlarca masum kişi evlerinden, yurtlarından oldu. Güvenli bölge olarak oluşturulan İdlib’e şu an bombalar atılıyor. Yüz binlerce insan yeniden Türkiye sınırına geldi. Hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği hayırlarını buraya getirdik. Bunların devamı gelecek. Dönüşümüzde ilçe genelinde büyük bir kampanya başlatıp yardımlarımızı buraya getireceğiz. Zorlu kış şartlarında o insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görebilmek adına el birliği ile elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

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