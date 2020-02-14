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Sancaktepe Belediyesi “Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı”nın tanıtımını yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100’üncü yılında Türk hikayesinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i gündeme taşıyarak, 2020 yılını "Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı" ilan etti.Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100’üncü yılında Türk hikayesinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i gündeme taşıdı.

Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100’üncü yılında Türk hikayesinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i gündeme taşıyarak, 2020 yılını "Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı" ilan etti.
Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100’üncü yılında Türk hikayesinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i gündeme taşıdı. 6 Mart 1920 yılında vefat eden büyük öykücü Ömer Seyfettin’in vefatının 100’üncü yılında Sancaktepe Belediyesi “Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı” ilan etti. Kültür sanat yılının tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı. Toplantıya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Gençlerimize hayal kurmayı, yazmayı ve okumayı öğreteceğiz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Döğücü, "Yapılan kültür sanat etkinliklerine kimlik katmak bizim birinci önceliğimiz. Bu vesileyle kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ömer Seyfettin benim çocukluğumun kahramanı ve hikayelerinde her zaman milli duygularını aktaran bir değer. Benim gençken kalbimizi ferahlatan bir yazarımız bir edebiyatçımız. Ben istedim ki benim çocukluğumda yaşadığım maneviyatı şimdiki gençlerimiz de tatsın. Milli ve manevi duygularımızı bugünün diliyle en iyi aktaracak ismin de Ömer Seyfettin olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çok önemli. Onlara hayal kurmayı, yazmayı ve okumayı öğreteceğiz. Gençler arasında farkındalık oluşturacağız” diyerek Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı’nı başlattıklarını ifade etti.

“Bir saat bile olsa gençlerimiz Ömer Seyfettin’i tanıyacak”
Başkan Döğücü, “Dijital endüstri çağındayız. Biz istedik ki gençlerimiz hem bu teknolojiden kopmasın hem de bizim eski değerlerimize ulaşsın. Bu yıl Sancaktepe’de bunu gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz için dijital müzeler yapacağız. Liselere de Ömer Seyfettin’ni taşıdık. Okullarda mili eğitimle görüşerek dersimiz Ömer Seyfettin etkinlikleri yapacağız. Bir saat bile olsa gençlerimiz Ömer Seyfettin’i tanıyacak. Eserlerini ve hayatını öğrenecek” dedi.
Sancaktepe Belediyesinin önceliği Ömer Seyfettin’i gençlerle buluşturmak olacak. Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında gerçekleşecek “Dersimiz Ömer Seyfettin” etkinliğinde usta isimler, gençlere hem Ömer Seyfettin anlatacak hem de onlara usta yazarın kitaplarını hediye edecekler. Ayrıca Eylül 2020’den itibaren “Pembe İncili Kaftan” tiyatrosu tüm Sancaktepelilerle buluşacak. Diğer yandan, Ekim 2020’de uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

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