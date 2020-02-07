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Sancaktepe Belediyesi “Ömer Seyfettin Yılı”na hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 18:19 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100.

Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100. yılında Türk hikayesinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i gündeme taşımaya hazırlanıyor.
6 Mart 1920 yılında vefat eden büyük öykücümüz Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Sancaktepe Belediyesi’nin kültür sanat sezonuna ismini veriyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın Şeyma Döğücü “Ömer Seyfettin, bizi biz yapan isimlerden biri. Ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak bütün topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı. 2020 boyunca Ömer Seyfettin’i her yaştan Sancaktepeli ile buluşturup ona vefa borcumuzu ödemeyi düşündük. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar Ömer Seyfettin’in adının yaşamasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Öncelik gençlerde
Sancaktepe Belediyesi’nin önceliği, Ömer Seyfettin’i gençlerle buluşturmak olacak. Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında gerçekleşecek “dersimiz Ömer Seyfettin” etkinliğinde usta isimler, gençlere hem Ömer Seyfettin anlatacak, hem de onlara usta yazarın kitaplarını hediye edecekler. Ayrıca, Eylül 2020’den itibaren “Pembe İncili Kaftan” tiyatrosu tüm Sancaktepelilerle buluşacak. Diğer yandan, Ekim 2020’de uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

Dijital müze müjdesi
Sancaktepe, dünyada hızla yaygınlaşan dijital müze konseptini İstanbulluların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yetişmesi planlanan Sancaktepe Dijital Müzesi’nin ilk konsepti bu yıl Unesco’nun “yıl” olarak ilan ettiği Farabi ile ilgili olacak. Müzenin konsepti her yıl 30 ağustosta yenilenecek.

“Çek bir Sancaktepe”
Bilhassa “kentlilik bilinci”nin artmasına yönelik olarak kurulacak “Çek Bir Sancaktepe’ kısa film atölyesi, Sancaktepelilerin imza atacağı kısa filmlerle benzersiz bir kültürel deneyim olarak planlanıyor. Atölyede sözlü tarih, mekan bilinci, tarihi-kültürel miras ve bugünün Sancaktepe’si başlıklarıyla izleyicilerle buluşacak olan kısa belgeseller tüm sinemaseverlerin dikkatine sunulacak.
İstanbul’un tek kadın başkanından “kadın odaklı” kültür sanat hamleleri
Halihazırda İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olma unvanını elinde bulunduran Şeyma Döğücü, bilhassa 28 Şubat, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve 15 Temmuz gibi günlerde “kadın odaklı” kültür sanat hamlelerinin başrolünde olacak.

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