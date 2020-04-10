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Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof.

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine ikram etti.
Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları için kendi elleriyle yemekler hazırladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü muhtarlar ile toplantı halinde olduğu için, telekonferans yolu ile Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ile yaptığı görüşmede gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade ederek, “Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, salgınla mücadelede destan yazan sağlık ordumuza, el emeği göz nuru ürünler hazırlamışlar. İçine de bolca sevgi, saygı ve minnet koymuşlar. Hislerimize tercüman oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleri ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum hepsine minnettarız. Hep Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise vermiş olduğu destekleri her zaman kendilerine hissettiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve ekibine teşekkürlerini sunarak “Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda toplantıda olmasından ötürü yanımızda olmasa da gönlünüzün her zaman bizimle olduğunu biliyoruz. Gönderilen yemekler kadar içinde yazılan mesajlarda muhteşem. Şu anda gönderilen yemekleri hem burada hem de sahada büyük bir özveri ile çalışan personelimize göndereceğiz. Bu jest bizim için ekstra bir moral oldu bu sebeple her daim gönülden desteğinizi bize hissettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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