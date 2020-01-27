YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.Cumartesi günü başlatılan kampanya ile 24 saat boyunca ilçenin dört bir yanından belediye binası, Samandıra Merkez,Yenidoğan Merkez ve Sarıgazi Hacı Fitnat Camii önündeki çadırlarda toplanan 2 tır yardım malzemesi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Sancaktepe’den yola çıktı.

Sancaktepe Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.
Cumartesi günü başlatılan kampanya ile 24 saat boyunca ilçenin dört bir yanından belediye binası, Samandıra Merkez,Yenidoğan Merkez ve Sarıgazi Hacı Fitnat Camii önündeki çadırlarda toplanan 2 tır yardım malzemesi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Sancaktepe’den yola çıktı. Sancaktepe halkının tek yürek olarak katıldığı yardım kampanyasında depremzedeler için battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hazır gıdalar başta olmak üzere giysi ve yiyecek yardımı toplandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Soğuk havaların tetiklediği ağrılara dikkatSoğuk havaların tetiklediği ağrılara dikkat
4 günde 500 ünite kan4 günde 500 ünite kan
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.